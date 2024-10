video suggerito

Violenza sessuale in corso Como, la Procura apre un’indagine: individuato un ragazzo di 20 anni Il giovane è stato identificato grazie alle indicazioni della vittima. Accusato di essere l’autore degli abusi avvenuti all’interno di un’auto dopo una serata trascorsa in una discoteca di corso Como a Milano, sarà presto iscritto nel registro degli indagati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si sarebbe presentato come gentile e disponibile, e avrebbe convinto una ragazza da poco conosciuta a fidarsi di lui e a farsi accompagnare a casa in macchina. Così la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla violenza sessuale denunciata da una 20enne di origine colombiana, residente a Milano: la vittima, trasportata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, ha raccontato di essere stata abusata in auto e poi abbandonata a bordo strada nella nottata tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, trascorsa in un locale notturno nei pressi di corso Como.

Il giovane, coetaneo, è stato ora identificato grazie alle indicazioni della 20enne, che ha fornito agli inquirenti nome e numero di telefono. Accusato di essere l'autore degli abusi, sarà molto presto iscritto nel registro degli indagati e sarà ascoltato nel fascicolo aperto dalla pm di turno Cristiana Roveda e coordinato dal dipartimento guidato dall'aggiunta Letizia Mannella.

La ragazza, soccorsa intorno alle 5 in via De Tocqueville, angolo con via D'Azeglio, aveva spiegato ai poliziotti intervenuti di aver trascorso la serata in discoteca in compagnia di un conoscente, con il quale si sarebbe poi accordata per essere riaccompagnata a casa in auto: qui, all'interno dell'abitacolo, sarebbero avvenuti gli abusi.