"Violentata in auto dopo una serata in corso Como": la denuncia di una ragazza di 20 anni a Milano Una ragazza di 20 anni, soccorsa nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre nella zona di corso Como, ha riferito di essere stata violentata da un giovane conosciuto in discoteca: lui aveva promesso di accompagnarla a casa a fine serata. Il ricovero alla Mangiagalli.

Violentata in auto da un ragazzo che aveva promesso di accompagnarla a casa dopo la serata in discoteca. È quanto ha riferito una ragazza di 20 anni, soccorsa nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in via D'Azeglio all'angolo con via de Tocqueville a Milano, nella zona della movida di corso Como.

A dare l'allarme è stata una passante che ha visto la giovane in strada in lacrime e ha telefonato al numero d'emergenza. Subito sono accorsi sul posto polizia e personale sanitario, che hanno trasportato la giovane donna alla clinica Mangialli per tutte le analisi del caso: secondo quando emerso finora, avrebbe riportato traumi diffusi sul corpo.

La ragazza, che abita a Milano ed è di origine colombiana, ha raccontato di essere andata in un locale, dove ha conosciuto un ragazzo. A fine serata, intorno alle 4 di notte, lui l'avrebbe dovuta accompagnare a casa ma, una volta saliti in auto, ha abusato di lei e alla fine si è allontanato, lasciandola a bordo strada e facendo perdere le sue tracce.