Violento scontro tra moto e due auto sul passo del Bernina: muoiono sul colpo marito e moglie Moglie e marito bresciani sono morti lunedì 8 agosto a seguito di un incidente avvenuto sul passo del Bernina, in Svizzera. Ancora poco chiara la dinamica: la polizia cerca testimoni.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Drammatico incidente tra un'auto e una moto sul passo del Bernina, in Svizzera. Qui lunedì pomeriggio 8 agosto marito e moglie in sella alla loro due ruote stavano percorrendo la strada di montagna quando si sono scontrati con un'auto provenire dalla direzione opposta. Purtroppo per la coppia, marito e moglie bresciani di 52 e 57 anni, non c'è stato più nulla da fare.

Si cercano testimoni per capire la dinamica dell'incidente

Come riporta Il Giornale di Brescia, la polizia svizzera è intervenuta sul posto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduta ma nulla al momento sembra essere chiaro. Per questo infatti la polizia ha diffuso un comunicato in rete per cercare testimoni. Qualcuno che potesse rivelare come è morta la coppia bresciana. Sarà necessario anche per individuare e capire eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma nulla hanno potuto fare per rianimare la coppia. L'impatto con le due macchine è stato troppo violento. Marito e moglie sono morti sul colpo.

Ragazzo di 18 anni muore in un incidente nella Bergamasca

Ieri martedì 9 agosto invece è morto un ragazzo di 18 anni a seguito di un incidente avvenuto a Bottanuco, provincia di Bergamo. Intorno alle 18 si sono scontrate una motocicletta, guidata dalla vittima, e un furgone. Sul posto sono intervenuti immediatamente con due ambulanze i soccorritori del 118, che in seguito hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita al ragazzo. Il conducente del furgone, un uomo di 39 anni, è stato medicato sul posto e non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.