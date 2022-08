Incidente a Bottanuco, motocicletta contro furgone: morto un ragazzo di 18 anni Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo stava tornando a casa dal parco divertimenti Leolandia. Lavorava lì, con un contratto stagionale, nell’attesa di riprendere la scuola a settembre.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 18 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto a Bottanuco, provincia di Bergamo. Intorno alle 18 di oggi, martedì 9 agosto, si sono scontrate una motocicletta, guidata dalla vittima, e un furgone. Sul posto sono intervenuti immediatamente con due ambulanze i soccorritori del 118, che in seguito hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Purtroppo non c'è stato niente da fare per il giovane. Il conducente del furgone, un uomo di 39 anni, è stato medicato sul posto e non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. I carabinieri della stazione di Treviglio stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. L'incidente è avvenuto per la precisione lungo via Aldo Moro.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale BergamoNews, la vittima era residente nel comune di Presezzo ed è figlio di una coppia originaria della Costa d'Avorio, dove era ritornata per le vacanze estive. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo stava tornando a casa dal parco divertimenti Leolandia. Lavorava lì, con un contratto stagionale, nell'attesa di riprendere la scuola a settembre.

Sempre secondo BergamoNews, il 18enne guidava una motocicletta Ktm prestata da un amico. Il furgone contro cui si è schiantato è un Renault Trafic. L'incidente è avvenuto lungo la strada che porta a Madone, nei pressi della zona industriale.

Sempre in Lombardia oggi sette persone sono rimaste ferite a causa di un incidente a Giussano in Brianza. Un'automobile le ha investite mentre erano sedute al bar ‘River Cafè' di via delle Rimembranze. Il ferito più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda per una frattura alla gamba.