Violento scontro tra auto e moto a Seregno: gravissimo un ragazzo di 17 anni Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi venerdì 20 maggio a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente. Stando alle prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il giovane era in sella alla sua moto quando ha impattato con un'auto che lo ha fatto balzare di qualche metro dal punto di impatto. Subito le sue condizioni sono apparse gravi: all'arrivo dei sanitari il 17enne aveva un trauma cranico, toracico, alla schiena e all'arto inferiore. Dopo pochi secondi è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Non è ancora chiaro ora se sia fuori pericolo o meno.

Auto travolte un passeggino a Turbigo

Solo ieri altro incidente stradale a Turbigo, comune dell'hinterland milanese. Qui un'automobile ha travolto un passeggino: all'interno c'era una bambina che è stata sbalzata fuori ed è finita poi a terra. Ha riportato delle ferite ed è stata trasferita in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine. Non è ancora chiara la dinamica: gli agenti della polizia Locale – insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano – hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla. In particolare modo, si cercherà di accertare eventuali responsabilità. Non è al momento noto se il passeggino si trovasse sulle strisce pedonali o meno. La bimba è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo. Coinvolti nell'incidente anche la madre e il cane che erano a passeggio con loro, senza però gravi conseguenze. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di verificare eventuali responsabilità.