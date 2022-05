Auto travolge un passeggino e ferisce una bimba: ricoverata in ospedale Un’automobile ha travolto un passeggino: nell’incidente è rimasta ferita una bimba che è stata poi trasferita in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale a Turbigo, comune dell'hinterland milanese. Nella giornata di oggi, giovedì 19 maggio, un'automobile ha travolto un passeggino: all'interno c'era una bambina che è stata sbalzata fuori ed è finita poi a terra. Ha riportato delle ferite ed è stata trasferita in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine.

L'automobile ha travolto il passeggino

L'incidente si è verificato in via Volta attorno alle 9 del mattino. Non è ancora chiara la dinamica: gli agenti della polizia Locale – insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano – hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla. In particolare modo, si cercherà di accertare eventuali responsabilità. Non è al momento noto se il passeggino si trovasse sulle strisce pedonali o meno.

La piccola trasferita in codice giallo

Oltre alle forze dell'ordine, sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Dove aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori hanno valutato di trasferire la piccola – di cui ancora non si conosce l'età – in ospedale: è stata quindi portata nella struttura di Legnano in codice giallo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche la madre e il cane che era a passeggio con loro. La donna non dovrebbe aver riportato gravi ferite o traumi.

L'incidente a L'Aquila dove è morto un bambino

L'incidente arriva un giorno dopo, la tragedia che ha colpito L'Aquila: un'automobile infatti è finita nel giardino di un'asilo travolgendo alcuni bimbi che stavano giocando. Uno di loro, purtroppo, ha perso la vita mentre altri cinque sono rimasti feriti. Sul caso ovviamente è stata aperta un'inchiesta.