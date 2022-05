Auto travolge un cane che ribalta il passeggino: ferita una bimba di un anno, gravissimo l’animale A Turbigo, nel Milanese, un’auto ha travolto una madre con il passeggino mentre attraversava la strada. Ferito anche il cane di famiglia, ricoverato in terapia intensiva.

Foto di repertorio

Tragedia sfiorata a Turbigo, nel Milanese, dove un'auto ha travolto una madre con il passeggino mentre attraversava la strada. L'incidente stradale che ha coinvolto una donna con la sua piccola di un anno è andato in scena ieri mattina, giovedì 19 maggio, pochi minuti dopo le 9.30 in via Volta. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti. Una prima ricostruzione vuole che il cane sia stato travolto dal veicolo provocando il ribaltamento del passeggino dentro cui si trovava la bimba di un anno. Caduta a terra anche la madre.

L'animale, che si era fermato per fare un bisogno, sarebbe stato preso in pieno dall'automobile scatenando l'effetto domino. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia a bordo di due ambulanze e un'automedica. I paramedici hanno soccorso subito la piccola, stabilizzandola in loco e trasferendola d'urgenza al pronto soccorso di Legnano. Qui è stata presa in cura dai medici della struttura. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Medicata anche la madre, ricoverata pochi minuti dopo in codice giallo. Il cane, invece, è stato soccorso e portato ad una clinica veterinaria di Samarate dove è stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. In via Volta sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area avviando tutti gli accertamenti del caso. Mezzora prima, lungo lo stesso tratto di strada, un altro incidente ha riguardato un uomo di 57 anni che è caduto dal suo scooter dopo aver trovato una colonna di auto davanti a sé. Soccorso, è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Gallarate da un'ambulanza.