Violento schianto in bicicletta mentre torna dal lavoro: gravissimo un uomo Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in bici mentre stava tornando a casa dal lavoro.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un incidente in bicicletta. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, verso le 17 di martedì 17 dicembre a Montichiari, in provincia di Brescia, il 35enne stava tornando a casa dal lavoro quando – per ragioni ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo della bici cadendo violentemente.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, di origine pakistana e di casa nella cittadina della Bassa, è stato stabilizzato sul posto prima del trasferimento all'ospedale Civile di Brescia. Purtroppo, come precisa Brescia Today, le sue condiziono restano critiche: è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione.