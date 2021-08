Violentata e abbandonata per strada senza vestiti, arrestato un 37enne Dopo averla violentata l’aveva abbandonata sul ciglio della strada senza vestiti per poi darsi alla fuga. È successo a Palazzolo, nel Bresciano. A finire in manette è un uomo di 37 anni. La donna, dopo lo stupro, era stata soccorsa da un passante che aveva subito chiamato i carabinieri per chiedere aiuto.

A cura di Simona Buscaglia

Un 37enne è accusato di aver violentato una prostituta e di averla in seguito abbandonata per strada senza vestiti. Il fatto è accaduto a Palazzolo, nel Bresciano, nella notte tra il 20 e 21 luglio. Dopo aver stuprato la donna, l'uomo le avrebbe anche rubato la borsetta con dentro portafoglio, cellulare e alcuni gioielli, per poi scappare in auto, facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga è stata interrotta dai carabinieri che l'hanno rintracciato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale, spaccio e rapina. Il 37enne adesso è detenuto in carcere.

La donna è stata aiutata da un passante

Secondo le ricostruzioni dell'accaduto, la donna si sarebbe appartata insieme all'aggressore in una strada di campagna tra Chiari e Urago. Quella sera i due avrebbero assunto della droga. Da lì poi il 37enne avrebbe abusato della prostituta, che sarebbe stata abbandonata sul ciglio della strada, senza vestiti e in una zona isolata. La vittima è stata poi fortunatamente soccorsa e aiutata da un passante, che ha chiamato i carabinieri.

Violenza sessuale ad Aprica: arrestato un 16enne

Nella notte tra il 26 e il 27 luglio ad Aprica, a Sondrio, una 15enne è stata violentata. Per il fatto è stato arrestato ed è finito in carcere un ragazzo di 16 anni, residente nel Milanese, accusato di essere l'aggressore della ragazzina. Per gli inquirenti c’è il rischio che il giovane possa commettere altri gravi reati. Il racconto della ragazza sarebbe confermato da alcune testimonianze degli amici presenti alla sera del fatto, oltre alle immagini delle telecamere e agli esami clinici condotti sulla vittima.