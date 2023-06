Violenta una turista nell’ascensore della stazione Centrale di Milano, il 27enne chiede il rito abbreviato Il 27enne autore della violenza ai danni di una turista 36enne avvenuta lo scorso 27 aprile ha richiesto il processo con rito abbreviato. Se questo verrà concesso, gli consentirà di beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

A cura di Enrico Spaccini

Ha chiesto di essere processato con rito abbreviato il 27enne accusato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una 36enne. Intorno alle 6 della mattina del 27 aprile scorso, il giovane ha violentato e picchiato una turista che si stava dirigendo ai binari della stazione Centrale di Milano per prendere un treno diretto a Parigi. Lo stupro si è consumato sia all'estero che all'interno di un ascensore.

La difesa dell'uomo, Fadil Monir cittadino marocchino senza fissa dimora, ha depositato la richiesta. Se accolta, il rito abbreviato gli consentirà di beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

I video delle telecamere di sicurezza avevano ripreso tutta la scena.

La difesa del 27enne

Lo stupro è stato infine confermato alla clinica Mangiagalli dove la 36enne è stata accompagnata. Monir aveva anche provato ad affermare che quei rapporti erano consenzienti, cosa a cui il giudice non ha creduto.

Inoltre, avrebbe sostenuto che la donna lo avrebbe denunciato per ripicca perché non aveva soldi per pagarla. Il gip che ha convalidato l'arresto, invece, ha riscontato in lui una "personalità senza freni inibitori, violenta e senza alcuna capacità critica".