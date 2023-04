Violenta una donna in un ascensore della stazione Centrale di Milano, fermato un uomo Una donna che doveva prendere un treno per Parigi è stata violentata in un ascensore della stazione Centrale. Questa mattina, venerdì 28 aprile, la Polfer ha fermato un uomo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 26 anni è stato fermato per aver violentato e picchiato una ragazza di 35 anni in uno degli ascensori della stazione Centrale di Milano. L'aggressione è avvenuta ieri mattina, giovedì 27 aprile, intorno alle 6 quando la donna si stava dirigendo al binario per prendere un treno diretto a Parigi.

Le indagini condotte dalla Polfer e coordinate dalla pm di Milano di turno, Alessia Menegazzo, hanno portato al fermo di un uomo, 26enne di origini marocchine e senza fissa dimora.

A soccorrere la 35enne di origini marocchine è stata una guardia giurata che ha visto la ragazza sconvolta e in stato confusionale. Pensando fosse stata rapinata, le si è avvicinato. La giovane è stata poi trasportata da un'ambulanza alla clinica Mangiagalli per degli accertamenti medici.

Una volta uscita, è andata a presentare querela agli uffici della Polfer. Verificato quanto raccontato dalla 35enne, gli agenti alle 23:30 hanno fermato il presunto aggressore e condotto nel carcere di San Vittore. A quanto si apprende, non avrebbe precedenti di polizia.