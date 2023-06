Violenta, picchia davanti ai figli e ruba 500 euro alla moglie: 52enne arrestato Un 52enne è stato arrestato per aver violentato e picchiato più volte la moglie. La donna ha deciso di denunciarlo ad aprile, raccontando di essere vittima del marito da un anno.

A cura di Enrico Spaccini

Un 52enne è stato arrestato e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina. I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Tribunale di Monza dopo la denuncia presentata dalla compagna 44enne dell'uomo. La donna aveva raccontato in caserma di essere stata più volte picchiata e violentata dal 52enne e di non aver mai denunciato prima per proteggere i loro figli piccoli.

La denuncia della donna

I carabinieri si sono presentati mercoledì sera, 7 giugno, all'abitazione della coppia a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza. Il 52enne di origini sudamericane è stato subito arrestato e portato in carcere, anche perché era già noto alle forze dell'ordine che in passato sono intervenuti più volte in quella casa.

La moglie, connazionale di 44 anni, non aveva mai denunciato prima. Ad aprile, però, si è presentata in caserma dopo l'ennesima lite sfociata in violenza e ha raccontato tutto.

Le violenze e l'arresto

L'incubo sarebbe iniziato a maggio del 2022. A causa di un'eccessiva gelosia, l'uomo le aveva spaccato il naso e fatta finire in ospedale con una prognosi di 20 giorni. Ha parlato, poi, di altri pestaggi, alcuni dei quali avvenuti anche davanti ai loro due figli piccoli, e ha raccontato che la scorsa estate il marito l'aveva prima violentata e poi le aveva rubato 500 euro e un paio di cuffiette dalla borsa.

Dopo aver svolto le indagini del caso, il pm della Procura di Monza ha richiesto la misura cautelare del carcere al gip. Cosa che è stata concessa e ora il 52enne si trova nel carcere di Monza accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina.