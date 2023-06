Viene travolto in monopattino da un motociclista: muore uomo di 38 anni Un 38enne in monopattino è stato urtato da una moto, guidata da un 43enne, su una strada che conduce verso il centro di Offlaga (Brescia). il motociclista avrebbe visto solo all’ultimo momento il mezzo, e non sarebbe così riuscito a evitare l’impatto mortale.

Stava percorrendo in monopattino via Don Giuseppe Fondrieschi, verso il centro del paese di Offlaga (Brescia), intorno alla mezzanotte di ieri martedì 6 giugno. È in questo momento che un 38enne è stato urtato da una moto guidata da un 43enne.

Il buio della strada e l'impatto mortale

Secondo le prime ricostruzioni, complice il buio della strada e la mancanza di dispositivi luminosi sul monopattino, il motociclista avrebbe visto solo all'ultimo momento il piccolo mezzo, e non sarebbe così riuscito a evitare l'impatto mortale. Per il 38enne infatti, un uomo di origini egiziane residente in paese, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nella violenta caduta a terra. Il motociclista, invece, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in percolo in vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti subito i soccorsi del 118, insieme a Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale: gli agenti sono adesso al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Gli incidenti in monopattino a Milano e in Lombardia

Il numero di incidenti in monopattino, del resto, è in crescita in tutta la Lombardia. “Le richieste di soccorso registrate da AREU per incidenti relativi alla micromobilità nel Comune di Milano, dal 1° giugno 2020 ad oggi sono state 1.105, un numero molto elevato“. Lo aveva detto l’assessorato regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale neanche un anno fa. Nel 2021, sull'intero territorio regionale, si sono invece in generale verificati 811 incidenti in monopattino, che hanno provocato un morto e 776 feriti.