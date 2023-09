Viene investito da un’auto mentre fa jogging: muore il prorettore del Politecnico di Mantova Federico Bucci Il prorettore del Politecnico di Mantova Federico Bucci è morto dopo giorni di ricovero in ospedale: qui era arrivato con la massima urgenza dopo che un’auto lo aveva investito mentre stava facendo jogging.

A cura di Giorgia Venturini

Il prorettore del Politecnico di Mantova Federico Bucci: foto dalla pagina Facebook del sindaco di Mantova Mattia Palazzi

Il prorettore del Politecnico di Mantova Federico Bucci è morto dopo giorni in ospedale dove era arrivato in gravissime condizioni dopo essere rimasto investito da un'auto mentre stava facendo jogging. L'incidente risale allo scorso 2 settembre a Garda, sulla sponda Veronese del lago, quando si trovava in vacanza: poi la corsa disperata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Qui è stato subito sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste gravissime. Il professore è morto poco dopo le 10.30 di oggi sabato 16 settembre.

Tra i primi a ricordare il professore è stato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi che in un post su Facebook ha scritto: "Il Pro Rettore Bucci ci ha lasciati l’incidente di cui è stato vittima sul garda alcune settimane fa è stato fatale. In questi anni da responsabile del polo mantovano del Politecnico di Milano ha messo energia, anima e cuore per far crescere e per rendere attrattivo il corso di laurea di architettura a Mantova. Ha promosso iniziative di altissima qualità come Mantova Architettura e grazie a Bucci tanti studenti internazionali frequentano qui la cattedra Unesco".

E poi ha aggiunto: "Federico era un passionale, amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e in più di una occasione abbiamo anche polemizzato nel merito di alcune scelte. Ma sempre, ogni volta, passato qualche giorno, ci chiamavamo e uscivamo a pranzo, ci ridevamo su, ci davamo una pacca sulla spalla e insieme pensavamo ad altre iniziative da promuovere insieme. E poi le facevamo, sempre. Sapevamo entrambi che ciò che ci anima è la voglia di fare cose belle e utile per la città e per l’università".

Poi il primo cittadino ci tiene a ricordare un progetto che avevano progettato insieme e che ora, più che mai, tiene a vederlo realizzato: "Era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato presentato al bando MIuR dal Politecnico a #mantovahub a fiera Catena. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata sua e noi l’abbiamo condivisa e accompagnata e vogliamo realizzarla". Ora dopo il via libera della Procura verrà fissata la data dei funerali.