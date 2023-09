Travolto da un’auto mentre fa jogging: grave un professore del Politecnico di Milano Federico Bucci, prorettore della sede territoriale di Mantova per il Politecnico di Milano, è stato travolto da un’auto mentre faceva jogging sul lago di Garda: è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato travolto da un'automobile mentre faceva jogging sul lago di Garda. Si tratta, sulla base di quanto riportato dal giornale locale La Gazzetta di Mantova, di un professore che lavora nella sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, sabato 2 settembre. Il docente è stato trasferito in ospedale dove versa in gravi condizioni.

Il professore stava facendo jogging

Sono ancora poche le informazioni circa la dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che il 64enne fosse impegnato in una corsa mattutina quando è stato urtato dall'automobile. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

È stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa

Considerate le sue condizioni, è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona. È stato sottoposto a un intervento neurochirurgico alla testa. Sembrerebbe che l'intervento chirurgico sia andato bene, ma i medici hanno ritenuto necessario tenerlo ancora in prognosi riservata.

Leggi anche Cade dal monopattino a Milano e batte la testa: è grave un ragazzo di 26 anni

Chi è Federico Bucci, il professore investito mentre faceva jogging

La vittima di questo terribile incidente è Federico Bucci che è pro rettore per la sede di Mantova. È residente a Mantova, ma si trovava sul lago di Garda per una vacanza di qualche giorno. Non aveva comunicato nemmeno agli amici più stretti che si trovava lì.

Le forze dell'ordine hanno invece eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.