Viene condannato per maltrattamenti e abusi sulla moglie e si impicca: il corpo trovato in una cascina

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 46 anni è stato trovato impiccato in una cascina a San Martino in Strada, in provincia di Lodi. Il 46enne si sarebbe tolto la vita dopo che la scorsa settimana è stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado con il rito abbreviato a Lodi: è stato ritenuto colpevole di aver maltrattato e abusato della moglie, che durante il processo si è costituita parte civile. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Si procederà con tutti gli accertamenti del caso.