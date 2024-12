video suggerito

Perseguita l’ex moglie e incendia l’auto di un amico che le aveva dato un passaggio: 46enne arrestato I carabinieri di Oggiono (Lecco) hanno arrestato un 46enne per stalking. L’uomo, dopo mesi di minacce, avrebbe incendiato l’auto di un amico dell’ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 46enne è stato arrestato in flagranza differita dai carabinieri della Stazione di Oggiono (in provincia di Lecco) con l'accusa di stalking. Stando a quanto ricostruito dai militari, alcuni giorni fa l'uomo avrebbe dato fuoco all'auto di un amico della sua ex moglie, colpevole di averle dato un passaggio dopo il lavoro. L'episodio si è andato ad aggiungere a mesi di molestie e minacce nei confronti della donna e dei suoi familiari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ha già convalidato l'arresto del 46enne e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Come è stato possibile ricostruire anche grazie alle varie denunce depositate nei mesi scorsi, il 46enne avrebbe iniziato a perseguitare l'ex moglie e le persone a lei vicine appena dopo la loro separazione. L'uomo l'avrebbe pedinata, le avrebbe telefonato con insistenza arrivando anche a minacciarla, costringendola a cambiare le proprie abitudini per evitarlo.

L'episodio più grave si è verificato alcuni giorni fa. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso il 46enne mentre incendiava l'auto di un amico dell'ex moglie. L'unica colpa dell'uomo sarebbe stata quella di aver dato un passaggio alla donna dopo il turno di lavoro. I carabinieri hanno subito iniziato le indagini e hanno trovato il 46enne seduto al tavolo di un bar con ancora gli stessi vestiti che indossava al momento dell'incendio.

Viste anche le varie denunce che erano state presentate nei suoi confronti, i carabinieri di Oggiono lo hanno arrestato in flagranza differita. Il 46enne è stato, poi, ascoltato dal gip del Tribunale di Lecco che ha deciso di convalidare l'arresto e di disporre nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per stalking.