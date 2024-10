video suggerito

Viene colpito con un pugno in faccia dopo una partita a carte: anziano muore Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre, a Legnano (Milano), un anziano è stato colpito con un pugno in faccia dopo una partita a carte. A seguito di un malore avvertito pochi minuti dopo la lite è stato trasportato in ospedale dove si è accertato il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel primo pomeriggio di martedì 1 ottobre, a Legnano in provincia di Milano, un anziano è morto a causa di un malore scaturito, molto probabilmente, da un litigio avuto a seguito di una partita a carte nel circolo cittadino. A nulla è servito l'intervento dei soccorsi che hanno trasportato la vittima in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di ricostruire la vicenda. Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati.

La sconfitta nella partita a carte è stato il motivo che ha scatenato la violenta lite tra due uomini all'interno del circolo Pertini a Legnano. Il litigio è degenerato in una colluttazione tra i due anziani e a farne le spese sarebbe stato un pensionato residente in città che è stato colpito con un pugno in faccia. Dopo pochi minuti il 78enne è stato colto da un malore e si è accasciato a terra, i presenti spaventati dal peggioramento delle sue condizioni hanno allertato i soccorsi che sono giunti sul posto immediatamente.

Dopo una prima medicazione effettuata nella sede del circolo, i sanitari hanno preferito trasportare la vittima presso l'ospedale Nuovo di Legnano per monitorare meglio la sua condizione. Tuttavia, nella notte l'anziano è deceduto.

Leggi anche Attraversa la strada sulle strisce a Colico e viene travolto: 84enne muore dopo una settimana di ricovero

Nelle ultime ore stanno indagando le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'incidente. Al momento non risulta che qualcuno sia stato iscritto nel registro degli indagati.