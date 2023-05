Vicini litigano armati di bastone e coltello da cucina, uno finisce ricoverato Ad Azzano Mella, due vicini si sono affrontati armati uno di bastone e l’altro da coltello da cucina. Uno dei due è finito in ospedale per le ferite riportare alle braccia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una lite tra due vicini è degenerata in un duello: uno brandiva un coltello da cucina, l'altro un bastone. La chiamata al 112 è partita intorno alle 10:30 di giovedì 4 maggio e, all'arrivo dei sanitari, uno dei due litiganti aveva alcune lievi lacerazioni a un braccio. Per riportare la calma nel quartiere ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, è stato necessario l'intervento dei carabinieri che hanno poi provveduto a ricostruire la vicenda.

I due avrebbero iniziato a discutere per banali questioni di vicinato. In un attimo, però, la semplice lite avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Uno dei due, il 34enne che ha deciso di impugnare un bastone, nel tentativo di parare i colpi del suo rivale avrebbe riportato alcune lievi lacerazioni alle braccia.

L'altro, infatti, armato con un coltello da cucina avrebbe cercato di colpire il vicino riuscendoci, però, solo in modo superficiale. Sul posto sono poi arrivati i volontari delle ambulanze di Dello, che hanno prestato i primi soccorsi al 34enne ferito. È stato poi deciso di trasferirlo alla clinica Città di Brescia, dove è stato ricoverato in codice verde.

Una pattuglia dei carabinieri, invece, è intervenuta per riportare la calma tra i due litiganti. Riportata la calma nel vicinato, si è evitato un bollettino medico ben più grave.