Perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume Ticino, automobilista ricoverato: è grave Un uomo è finito con la sua auto nel fiume Ticino a Somma Lombardo. Le cause dell’incidente non sono ancora note. L’automobilista è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono molto gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Un'auto questa mattina (domenica 4 giugno) è precipitata nelle acque del fiume Ticino a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Dalle prime informazioni, pare che a bordo ci fosse solo un uomo. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie e, una volta estratto dall'abitacolo e intubato sul posto dal personale medico del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese,

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via via Alzaia del Ticino. Le cause sono ancora ignote e i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica. Nel frattempo, i vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di recupero della vettura finita nel fiume.

Sul posto è stata fatta arrivare anche la squadra di sommozzatori. L'uomo, dalle generalità ancora non note, si trova ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese e le sue condizioni sarebbero molto gravi.