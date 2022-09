Vestiti con la tunica, simulano una processione religiosa trasportando un crocifisso per il compleanno Una festa di compleanno trasformata in una finta processione: è quanto accaduto in provincia di Bergamo dove un gruppo di giovani è stato segnalato alle forze dell’ordine.

A cura di Ilaria Quattrone

Tuniche, gente in fila e un crocifisso: è questo quello a cui hanno dovuto assistere alcuni residenti tra Capriate e Trezzo (Bergamo) che tra il 25 e il 26 agosto hanno dovuto fare i conti con quella che si è poi rilevata una goliardata. Sì, perché in realtà si trattava di una festa di compleanno durante la quale gli invitati hanno simulato una processione.

La processione sarebbe partita da un locale di Capriate

Una decina di giovani, si sono infatti riuniti in un locale di Capriate. Attorno a mezzanotte, tutti gli invitati si sono incamminati verso il ponte sull'Adda. Alcuni di loro, a detta dei residenti, avrebbero indossato delle tuniche bianche. Con un crocifisso in legno a guidare la fila, si sarebbero diretti verso il centro città arrivando poi nel centro storico.

Alcuni residenti hanno segnalato i ragazzi alle forze dell'ordine

Le immagini delle loro gesta, sono poi finite sui social. L'atto però non ha destato ilarità in tutti coloro che vi hanno assistito. Molti residenti, lo hanno infatti trovato di cattivo gusto tanto da averli segnalati. Alcuni avrebbero infatti telefono alle forze dell'ordine proprio con l'intento di denunciare l'accaduto.

Leggi anche Svaligiano una casa di Bergamo, ma prima di scappare si fermano a mangiare merendine e bere prosecco

Potrebbero essere stati ripresi dalle videocamere

In base a quanto riportato dal giornale online "Prima la Martesana", il tragitto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Certo è che bisognerà capire se saranno identificati e, in ogni caso, se le forze dell'ordine reputeranno di intervenire o meno. Insomma, quello che doveva essere una bravata o un modo per divertirsi tra amici potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di peggiore.