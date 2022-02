Vento forte, Arpa Lombardia: “Quelle di ieri a Milano le raffiche più intense degli ultimi 10 anni” Dopo la giornata di disagi e incidenti di ieri causati dal forte vento che si è abbattuto sulla città di Milano, Arpa Lombardia ha diramato una nota in cui spiega le cause del fenomeno.

Raffiche di vento fino a 100 chilometri all'ora in Lombardia: disagi a Milano

Le raffiche di vento fatte registrare ieri hanno toccato i 95 chilometri orari a Milano e punte dei 100 chilometri all'ora nel resto sulle Alpi. Arpa, per spiegare i motivi per cui questo fenomeno si è verificato, ha aggiunto che il veloce transito dell'aria fredda di origine artica ha causato un mancato rinforzo del vento sulla regione. Per questo motivo, il vento ha assunto carattere di foehn. Sui settori più esposti, e in montagna, la velocità del vento ha toccato e superato i 100 chilometri orari. A Gordona (Sondrio), ad esempio, le raffiche hanno toccato i 104 chilometri all'ora, mentre a Como – Villa Gallia si è fermato a 103. A Milano, dove il vento ha toccato i 95 chilometri orari, sono stati diversi i disagi e gli incidenti provocati dall'abbattimento degli alberi e crolli di impalcature e tetti.

Centinaia le richieste di aiuto ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza le aree colpite: da via Silva, dove è crollato un albero, alla Stazione Centrale, il cui tetto è stato in parte divelto, fino a tutte le strade cittadine e dell'hinterland interessate da cadute e crolli. Diversi anche i feriti che però fortunatamente sono già stati dimessi dagli ospedali in cui erano stati accompagnati dagli operatori sanitari del 118.