Vento a 100 chilometri orari, crollano i tetti di alcune case nel Bresciano: evacuate tre famiglie I tetti di almeno due abitazioni nel Bresciano sono crollati nelle scorse ore a causa delle raffiche di vento. Due famiglie sono state evacuate a Calcinato e un’altra a Palazzolo. Intanto il fiume Chiese è esondato provocando diversi allagamenti.

A cura di Enrico Spaccini

L’allagamento di piazzale Anderloni a Gavardo (foto da Facebook – sindaco Davide Comaglio)

Il maltempo sta colpendo la Lombardia non solo con piogge torrenziali, ma anche con raffiche di vento che superano i 100 chilometri orari. Nelle scorse ore, infatti, la tempesta Ciaran che si sta abbattendo sull'Europa ha causato diversi danni anche alle abitazioni nel territorio bresciano. A Calcinato e Palazzolo, per esempio, le coperture di alcuni edifici sono saltate costringendo diverse famiglie a evacuare le strutture.

I danni della tempesta Ciaran nel Bresciano

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree più colpite dalla tempesta. La copertura di un edificio di Calcinato, tra Brescia e il lago di Garda, è crollata a causa delle raffiche di vento. Per questo motivo sono intervenuti i pompieri per consentire alle due famiglie che vi abitano di evacuare il palazzo e mettersi in salvo.

Situazione che si è riproposta a Palazzolo sull'Oglio, comune a metà strada tra la città di Brescia e quella di Bergamo. Anche qui è saltata una copertura ed è stata evacuata una famiglia.

L'esondazione del fiume Chiese

Rimanendo ancora nel territorio bresciano, la pioggia incessante ha portato all'esondazione del fiume Chiese in diversi punti. In particolare, l'acqua avrebbe raggiunto alcune abitazioni di Barge e Gavardo, provocando anche diversi smottamenti nel comune di Bovegno soprattutto in località Graticelle.

A Gavardo, appunto, gli agenti della polizia locale hanno fatto liberare alcuni parcheggi a rischio allagamento e chiuso diverse strade. Il sindaco Davide Comaglio sta tenendo aggiornati i cittadini attraverso il proprio profilo Facebook. Intorno alle 11 di oggi, venerdì 3 novembre, segnalava che il fiume Chiese aveva superato il limite di esondazione di circa dieci centimetri, aggiungendo che dalle prime ore del pomeriggio le piogge dovrebbero interrompersi.