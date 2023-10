Venduta la mega villa di Patrizia Reggiani in via Andreani a Milano per 9,5 milioni di euro È stata venduta per 9,5 milioni di euro la villa di famiglia della vedova Gucci, a pochi passi dal Tribunale. Il leggendario attico di 1.800 metri quadrati in San Babila, con piscina panoramica e giardino pensile, era stato messo all’asta per 20 milioni di euro.

È stata venduta per 9,5 milioni di euro la villa di Patrizia Reggiani in via Andreani a Milano, a pochi passi dal Tribunale. Ad acquistarla, secondo Il Giorno, sarebbe stata una coppia di stranieri (cittadinanza britannica lui, austriaca lei) con residenza nel Comasco.

Il leggendario attico in San Babila all'asta per 20 milioni di euro

Nella villa di famiglia, un castelletto gotico all'angolo con via della Commenda, la vedova di Maurizio Gucci era tornata a vivere insieme alla madre Silvana Barbieri dopo aver trascorso in carcere 17 anni dei 26 a cui è stata condannata come mandante dell'omicidio del marito, freddato con tre colpi di pistola in via Palestro nel marzo del 1995. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni , risiederebbe in zona San Babila, non lontano dal leggendario attico dove visse con il marito e che si estende su 1.800 metri quadrati tra il nono e il decimo piano, con 37 vetrate, un giardino pensile con pergolato, piscina panoramica e torretta. Ormai venduto all'asta anche quello, e divenuto proprietà di un magnate dei farmaci di origini indiane. Prezzo? Intorno ai 20 milioni di euro.

Il patrimonio personale di Patrizia Reggiani

L'eredità personale di Patrizia Reggiani, che il prossimo dicembre compirà 75 anni, è comunque tuttora al centro di lunghe vicende giudiziarie. Secondo la Procura di Milano, infatti, l'ex lady Gucci sarebbe stata raggirata da una cerchia di presunti amici e conoscenti fidati (tra cui l'ex compagna di cella), che avrebbero approfittato del suo stato di "fragilità psichica" per poter mettere le mani sul suo patrimonio materno (tra cui, oltre alla villa in centro, quasi un centinaio di appartamenti e un capannone di 10mila metri quadri in via Mecenate). Le accuse, a vario titolo, sono quelle di circonvenzione di incapace, peculato, furto di oggetti preziosi, induzione indebita.