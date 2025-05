video suggerito

"Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera": uomo di 37 anni tenta di dare fuoco alla compagna a Milano Il 37enne di Sesto San Giovanni (Milano), incensurato, è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo la donna.

"Vedrai che bella sorpresa ho per te stasera", le aveva assicurato più volte durante la giornata. Poi, al calar del sole, le ha cosparso il corpo di benzina e ha tentato di darle fuoco.

È stato arrestato così un uomo di 37 anni che nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile ha aggredito la compagna trovata dai carabinieri in via Damiano Chiesa a Sesto Giovanni (Milano) con ustioni di secondo grado al torace. Il 37enne è quindi finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Mentre la vittima, trasportata in ospedale con codice giallo, è stata dimessa dal reparto Grandi ustionati del Niguarda con 40 giorni di prognosi.

Secondo quanto ricostruito al momento i due, che da qualche mese avevano intrecciato una relazione, avevano in programma di trascorrere insieme la serata di domenica 27 aprile. "Mi continuava a dire che aveva in serbo una bella sorpresa per me", ha raccontato la giovane donna ai militari.

I due avrebbero quindi trascorso la serata insieme bevendo e ballando, ma poi l’atteggiamento dell’uomo, manovale incensurato, sarebbe cambiato. "Mi ha cosparso di alcol i vestiti e mi ha dato fuoco dicendomi che saremmo morti insieme", ha raccontato Prima l’uomo le avrebbe gettato il liquido infiammabile addosso, poi le avrebbe tappato la bocca perché non gridasse per chiedere aiuto ai vicini. I carabinieri l'hanno ritrovano in stato confusionale in casa, con una piccola ustione alla gamba riportata durante l'aggressione.