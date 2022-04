Vede i carabinieri al Parco di Monza e tenta la fuga: aveva più di 200 grammi di cocaina Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Monza. Dopo aver visto i carabinieri ha cercato di fuggire con la sua auto: fermato, aveva con sé 35 droga e contanti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una tranquilla giornata primaverile. Un uomo di 35 anni stava seduto nella sua auto parcheggiata nei pressi del Parco di Monza, fino a che non nota una pattuglia di carabinieri motociclisti. A quel punto decide di gettare dal finestrino un involucro, accendere la macchina e partire di tutta fretta. I militari, insospettiti da quella reazione, riescono a fermarlo poco lontano. Controllato l'interno dell'auto, i carabinieri trovano 900 euro in contanti e, esaminato l'involucro di cui aveva provato a disfarsi l'uomo, 35 dosi di cocaina alle quali se ne sono poi aggiunte altre 161 trovate in casa sua: un totale di quasi 233 grammi.

La perquisizione della casa

L'autorità giudiziaria ha già convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per l'uomo. Originario del Marocco e irregolare, ha 35 anni. Durante la perquisizione dell'abitazione i carabinieri hanno trovato, oltre alle quasi 200 dosi di cocaina pronte per essere piazzate sul mercato, anche 9mila euro in banconote di vario taglio.

Gli altri tentativi di fuga

L'episodio è simile a uno già accaduto nei giorni scorsi. Un 36enne del milanese appena vista una pattuglia di carabinieri ha tentato la fuga. Anche lui invano. Nella sua auto sono stati ritrovati 20 panetti di hashish, per un totale di 2 chili, e un involucro con 26 grammi di cocaina. Durante la perquisizione della sua abitazione, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione. Arrestato, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Monza in attesa di convalida. A febbraio, questa volta a Seregno, un altro uomo aveva tentato la fuga. Nonostante la richiesta da parte dei carabinieri di fermarsi, il 37enne aveva continuato la propria corsa finendo per schiantarsi. Perquisito, aveva con sé quattro dosi di cocaina.