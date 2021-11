Varese, trovato il cadavere di un uomo vicino alle grotte di Valganna In una zona impervia vicino alle grotte della Valganna, in provincia di Varese, è stato trovato oggi il cadavere di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese per i rilievi, l’allarme sarebbe stato lanciato da un passante.

A cura di Simona Buscaglia

Lungo la strada statale 33, in una zona vicino alle grotte di Valganna, a Induno Olona, in provincia di Varese, è stato trovato oggi, mercoledì 24 novembre, il cadavere di un uomo. Al momento sul posto sono presenti i carabinieri di Varese. È intervenuta anche un'ambulanza che però non ha trasportato il corpo, in attesa dei rilievi che verranno effettuati sul luogo del ritrovamento e dell'arrivo del magistrato. L'area è stata transennata dalle forze dell'ordine che ora dovranno capire la dinamica che ha portato alla morte dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni riferite dal quotidiano La Prealpina si tratterebbe di un giovane di circa 30 anni, trovato con delle tumefazioni al volto. L'allarme sarebbe stato lanciato da un passante e vicino al corpo sarebbero stati trovati anche una torcia elettrica e un cellulare.

L'anno scorso ritrovato a Luvinate il corpo del runner scomparso

Sempre in provincia di Varese era stato trovato tempo fa il corpo senza vita del runner 61enne scomparso giovedì 24 settembre dell'anno scorso, a Luvinate. L’uomo si era recato a fare una corsa in una zona boschiva quando è rimasto vittima del violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona. Il suo cadavere era stato trovato in un torrente. Sul posto erano intervenuti gli specialisti del Saf (Speleo alpino fluviale). Il temporale aveva interessato il Varesotto soprattutto nelle zone di Luino e sulle sponde del lago Maggiore. A patire le peggiori conseguenze della bomba d'acqua però era stata Luvinate, dove il runner 61enne si era recato nei boschi per fare una corsa e dove il torrente Tinella era esondato, provocando un blackout generale in tutto il territorio.