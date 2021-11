Trovato il cadavere di un uomo in un campo a Monza: si indaga sulle cause della morte Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo a Monza: gli agenti adesso cercheranno di risalire alla sua identità e scoprire le cause della morte.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato trovato il cadavere di un uomo in un campo: è successo a Monza nella giornata di oggi, sabato 20 novembre. Sul posto, oltre ai medici del 118, ci sono anche gli agenti della Questura. Sono state infatti aperte le indagini per cercare di risalire alla sua identità e soprattutto alle cause della morte.

Si cerca di risalire all'identità dell'uomo

L'allarme è stato lanciato alle 10. I soccorsi sono stati allertati da un cittadino. Stando a quanto riportato dal giornale Monza Today, il cadavere si trovava in via Paolo Veronese. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Gli agenti invece stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa essere successo. Al momento non si conosce l'identità della persona ritrovata né cosa possa averne causato la morte.

Anche nel fiume Lambro recuperato il cadavere di un uomo

Anche a Milano ieri è stato trovato il corpo di un uomo nel fiume Lambro. La presenza del cadavere era stata segnalata due giorni fa, ma le operazioni di recupero si erano rivelate fin da subito abbastanza complesse. Una volta riportato in riva, gli agenti hanno potuto appurare che si trattasse di un 52enne, la cui scomparsa era stata denunciata alcuni giorni fa dal fratello. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l'uomo probabilmente viveva in una baracca vicino al fiume. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Anche in questo caso si cercherà di capire cosa possa essere successo: se la caduta in acqua è stata causata da un malore, per un incidente o se vi siano responsabilità terze.