Varese, operaio travolto da una tubatura: soccorso in codice rosso L’uomo era impegnato nel collaudo di una tubatura dell’impianto del ghiaccio in costruzione in via Appiani, in provincia di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Un operaio è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nel collaudo di una tubatura dell'impianto del ghiaccio in costruzione in via Appiani, in provincia di Varese. Stando alle prime informazioni riportate anche dalla Prealpina, l'operaio, un uomo di 50 anni, è stato travolto da un pezzo dell'attrezzatura che non ha retto alla pressione che ha colpito violentemente l'uomo. I fatti sono successi questa mattina attorno alle 11.20. Ad allertare i soccorsi sono stati i suoi colleghi: sul posto sono intervenuti i medici del 118 e dell'Ats Insubria. La tubatura che si era rotta l'ha investito all'altezza del bacino: il materiale che gli è caduto addosso gli ha provocato una frattura alla gamba. Il lavoratore è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Circolo; la sua prognosi è riservata.

Altro ferito sul lavoro ieri nel Comasco

Solo ieri altro incidente sul lavoro a Carugo, in provincia di Como: a rimanere ferito è un operaio di 38 anni. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato il personale del 118, a bordo di due ambulanze, in via Cadorna. Stando alle prime informazioni ottenute, il 38enne sarebbe caduto da una scala dall'altezza di un metro e mezzo circa: avrebbe battuto la testa. Gli operatori sanitari erano stati inviati in codice rosso, ma per fortuna – una volta arrivati alla ditta Vitreal Specchi – le condizioni dell'operaio si sono rivelate meno gravi di quanto previsto. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il 38enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cantù. Per fortuna sembrerebbe che, per il momento, le sue condizioni non siano gravi.