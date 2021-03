Un ragazzo di 23 anni è stato travolto da una valanga nei pressi del passo della Manina, zona Valbondione in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, il giovane stava praticando sci d'alpinismo in compagnia di altri due amici quando la neve si è staccata e ha travolto il 23enne trascinandolo a valle per oltre un centinaio di metri. Gli amici, che invece sono stati risparmiati dalla valanga, hanno subito allertato la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza di Sondrio in elicottero. Insieme a loro è intervenuta anche l'unità cinofila da valanga del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i tecnici della VI Delegazione Orobica: il ragazzo è stato soccorso sul posto in gravi condizioni e portato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per ora risultano poche chiare le sue condizioni di salute. Illesi invece gli altri due sci alpinisti, recuperati poi anche loro in elicottero e riportati a valle.

Morto un escursionista sulla Grigna

Nel pomeriggio di ieri domenica 21 marzo invece un uomo di 37 anni è morto durante un'escursione sul monte Grignone, nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello ed Esino Lario, in provincia di Lecco. L'uomo è precipitato per diversi metri dopo esser scivolato lungo un ripido canale davanti agli occhi del fratello. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Como dell'Agenzia regionale emergenza urgenza e gli uomini del soccorso alpino. Purtroppo però per il 37enne non c'è stato nulla da fare: il corpo dell'uomo è stato recuperato senza vita. Mentre il fratello che ha dato l'allarme è stato trovato illeso.