Non ce l'ha fatta Nicola Rebussi, il 22enne rimasto travolto da una valanga mentre stava facendo sci alpinismo con alcuni amici sui monti di Lizzola, nel territorio di Valbondione in provincia di Bergamo. La tragedia è avvenuta lunedì 22 marzo: la neve ha trascinato il giovane a valle per oltre un centinaio di metri. Gli amici, che invece sono stati risparmiati dalla valanga, hanno subito allertato la macchina dei soccorsi e dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza di Sondrio in elicottero. Nicola è stato soccorso sul posto in gravi condizioni e portato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove ha lottato tra la vita e la morte fino a ieri 24 marzo quando è morto.

Tutta Scanzorosciate piange Nicola

A dare la notizia è stata la famiglia stessa, proprietaria di un negozio di calzature: "Il nostro Nicola, ha raggiunto nonno Santo ad aggiustare le scarpe in paradiso. Ora gli angeli non avranno più le scarpe rotte. I funerali si svolgeranno sabato 27 marzo alle 10 presso la parrocchia di S. Pantaleone a Scanzorosciate". L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia. Primo tra tutti il sindaco Davide Casati: "Un ragazzo della nostra comunità ci ha lasciato – le parole del sindaco Davide Casati – una tragedia avvenuta in montagna, un luogo di vita, di freschezza, di natura che si è trasformato in un istante in luogo di morte. Un ragazzo desideroso di futuro, un ragazzo con le sue passioni ed i suoi sogni che mancherà a tutti". E poi ha aggiunto: "Mancherà alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la nostra comunità. Sono vicino a tutti voi e a nome di tutta la comunità vi rivolgo le più sentite condoglianze. Vi siamo vicini e vi abbracciamo forte".