Vaccino anti Covid, Moratti: “Questa settimana raggiungiamo le 15 milioni di dosi somministrate” “Questa settimana la Lombardia arriverà a 15 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate”. Lo ha annunciato, soddisfatta, la vice presidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti spiegando che il risultato è stato conseguito in nove mesi “di un’intensa campagna vaccinale”.

Immagine di repertorio

A rilento la vaccinazione degli over 50

Le fasce d'età dei cittadini lombardi sono per lo più coperte dal Covid-19. Tra gli over 80, sono 729.631 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, su una platea di 765.259 aventi diritto. Tra i 70 e i 79 anni, invece, ad aver ricevuto entrambe le dosi del farmaco contro il Coronavirus sono state 910.197 persone su un totale di 1.006.561. Di 1.240.919 cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni, sono 1.078.458 gli individui che si sono visti somministrare le due dosi (o la singola in caso di vaccino J&J). Vi è poi la fascia di età tra i 50 e i 59 anni, quella messa peggio per l'estremo scetticismo nei confronti del vaccino. Di 1.677.629 cittadini aventi diritto, sono 1.390.849 coloro i quali hanno copertura completa dal virus avendo ricevuto entrambe le dosi. Non è messa meglio la fascia dei 40-49enni, dove su 1.565.547 cittadini, 1.194.548 hanno completato il ciclo vaccinale. Altri sono in attesa della seconda dose. Per la fascia 30-39 anni, invece, 910.054 persone hanno già ricevuto le due iniezioni su una platea di 1.198.955 individui. Tra i 20 e i 29enni, 831.365 cittadini su 997.448 hanno completato il ciclo. Infine, per quanto riguarda gli over 12, sono 514.868 gli adolescenti coperti dalla doppia dose su una platea di 794.486 cittadini aventi diritto.