Scatta stasera alle 23 il via libera alle vaccinazioni per gli over 12. L'apertura del portale di Poste italiane era atteso già per ieri sera, fino a quando la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ha comunicato il rinvio alle 23 di oggi 2 giugno. Il "ritardo" dell'inizio della registrazione è dovuto all'ampliamento della fascia di età: fino a ieri in Lombardia solo gli over 16 potevano prenotarsi il vaccino, poi è il via libera anche per la fascia di età che va dai 12 ai 15 anni.

"Potranno accedere al portale di Poste tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto", ha fatto sapere ieri la Moratti. Questo è stato possibile dopo il via libera dell'Ema prima e dell'Aifa dopo all’uso del vaccino Pfizer-BioNtech. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha chiarito che gli effetti indesiderati più comuni nei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni sono simili a quelli nelle persone di età pari o superiore a 16 anni: includono quindi dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre.

Come prenotare il vaccino anti Covid in Lombardia

Le modalità per prenotare il vaccino sono 4: tramite il portale regionale di Poste italiane, il numero verde 800.894.545, gli sportelli Postamat e i portalettere. Per prenotarsi serve avere con sé tessera sanitaria della Regione Lombardia, codice fiscale e numero di cellulare. La prenotazione si può modificare o annullare sullo stesso portale o anche tramite numero verde: al momento della prenotazione il sistema mostra comunque anche il periodo temporale in cui sarà effettuato il richiamo, in maniera da potersi organizzare. Le prenotazioni apriranno ufficialmente alla mezzanotte di mercoledì 2 giugno, ma come avvenuto per le altre categorie il sistema potrebbe permettere l'accesso e la prenotazione anche un paio d'ore prima.