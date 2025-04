video suggerito

Va in un ristorante gestito da giovani con disabilità e scappa senza pagare il conto di 100 euro: rintracciato Un uomo ha pranzato in un ristorante a Corbetta che è gestito da ragazzi con disabilità. Dopo aver mangiato, è andato via senza pagare il conto da cento euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo ha pranzato al ristorante Din Don Dan di Corbetta, comune alle porte di Milano, che è gestito da giovani con disabilità: sarebbe poi scappato senza pagare. A rendere noto l'episodio è stato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini che, in un video su TikTok, ha mostrato una foto dell'accusato che è stato ripreso dalle telecamere interne.

Il locale in questione è stato inaugurato il 29 marzo e offre cucina lombarda. Si trova di fronte alla basilica di San Vittore, in piazza del Popolo, e impiega sette persone. Il locale è stato ideato da Claudio Beretta, che è responsabile della divisione calcio paralimpico per l’Ac Ossona.

È, come scritto precedentemente, gestito da ragazzi con disabilità. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo era andato lì a cena e aveva ordinato cibo e vino spendendo circa cento euro. Ha poi chiesto di poter portare il cibo avanzato a casa. In attesa della preparazione, è uscito e ha lasciato sulla sedia una borsa di carta chiedendo ai camerieri di tenerla d'occhio mentre lui era al telefono. In realtà era una scusa: l'uomo ha infatti fatto perdere le sue tracce.

"I ragazzi ti hanno anche rincorso ma eri troppo di fretta e sei scappato e non sono riusciti a trovarti, ma ti sei dimenticato di pagare il conto", ha detto il sindaco nel video. Fortunatamente l'arma dei carabinieri è riuscita a rintracciarlo. Come spiegato dal sindaco, quanto accaduto è un gesto inqualificabile "soprattutto nei confronti di un locale con un progetto sociale così importante. Spero che comprenda la gravità di ciò che ha fatto e che vada a saldare il conto. La giustizia farà il suo corso. Se anche non vi fossero state le telecamere nel ristorante, sarebbe stato comunque individuato dalle telecamere in Piazza del Popolo".