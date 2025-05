video suggerito

Cibi scaduti, sporcizia e letti tra i congelatori: sotto sequestro un ristorante cinese a Milano Il ristorante di cucina cinese Baiwei, al civico 88 di via Padova, è stato messo sotto sequestro dagli agenti di polizia locale. Denunciato il titolare, che dovrà pagare una multa di 5mila euro.

Cibo marcio, sporcizia, letti tra i congelatori nel seminterrato. La polizia locale di Milano ha per questo sequestrato un ristorante di via Padova a Milano e così di conseguenza ha denunciato il titolare, che sarà costretto a pagare anche una sanzione di 5mila euro.

Il ristorante di cucina cinese Baiwei, al civico 88 di via Padova, è stato visitato stamattina dagli agenti di polizia locale, che hanno riscontrato numerose irregolarità, condizioni igieniche pessime e persino un dormitorio abusivo nel locale dei congelatori, con cinque letti in totale, facendo così scattare i sigilli al locale.

Nel seminterrato del Baiwei, ristorante di cucina tradizionale osannato da alcune guide culinarie come indirizzo "local" dove trovare i veri piatti mandarini, i vigili di Milano hanno trovato anche cinque freezer a pozzetto, riempiti di alimenti scaduti e in cattivo di stato di conservazione, che sono stati sigillati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ambiente, utilizzato sia come dormitorio per i dipendenti che come deposito per i cibi, è anche risultato non in regola perché non era mai stato segnalato all'Agenzia di tutela della salute.