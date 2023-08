Va in piscina per una giornata di relax e partorisce con l’aiuto dello staff: “È stata una giornata stupenda” Ludmilla ha partorito la sua seconda figlia mentre si trovava all’Oasi Sport di Lacchiarella (Milano). Ad assisterla c’era lo staff della piscina, in attesa dei sanitari del 118: “La più bella giornata di questi ultimi 20 anni”, ha raccontato la responsabile della struttura Alvora Bukuroshe.

I sanitari del 118 arrivati all’Oasi Sport di Lacchiarella (foto da Facebook)

Ludmilla sapeva che mancava ormai poco alla nascita di sua figlia, ma pensava di avere abbastanza tempo a disposizione per concedersi una giornata di relax in piscina. Così, lo scorso lunedì 21 agosto, è andata all'Oasi Sport di Lacchiarella (nella Città Metropolitana di Milano) e, con la sua bambina di 3 anni accanto, ha preso un lettino e si è posizionata sotto l'ombrellone a bordo piscina. All'improvviso, però, sono iniziate le contrazioni e intorno alle 11, grazie all'aiuto dello staff del centro sportivo, è nata la sua seconda figlia. "È stata una giornata stupenda, la più bella di questi ultimi 20 anni", ha raccontato Alvora Bukuroshe.

Come racconta Il Giorno, Bukuroshe gestisce Oasi Sport dal 2002 e ricorda ancora quella mattina quando Ludmilla si era rivolta alla reception della struttura dicendo che si sentiva un po' stanca. Considerate le dimensioni del pancione di quella donna, Bukuroshe aveva deciso di seguirla e di farsi portare da un collaboratore un lettino per farla stendere.

Nel frattempo, ha chiamato il 118 dicendo che quella sua ospite aveva contrazioni ogni due minuti e che c'era bisogno di un'ambulanza. "Cercavo di darle sollievo con acqua fresca, di tranquillizzarla perché era preoccupata per l’altra figlia che nel frattempo abbiamo coinvolto nel campus estivo", ricorda ancora Bukuroshe.

Da un momento all'altro, le acque si sono rotte ed è nata la bambina. "Per fortuna in quel momento è arrivato anche l’equipaggio della Croce Bianca di Melegnano", racconta Bukuroshe. Così, il personale sanitario del 118 ha tagliato il cordone ombelicale alla neonata e le ha prestato le prime cure. Dopodiché, lei e la mamma sono state trasportate in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. "Siamo molto felici, questo è un evento bellissimo per la nostra piscina", ha commentato Bukuroshe.