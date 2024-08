video suggerito

Va in cerca di funghi con il figlio, lui la perde di vista e le scompare: si cerca una donna a Maccagno Si cerca da ieri una donna scomparsa nei boschi di Maccagno con Pino e Veddasca mentre era in cerca di funghi con il figlio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono riprese nella mattinata di oggi, giovedì 22 agosto, le ricerche di una donna che da ieri si è smarrita nei boschi di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. L'anziana signora era andata in cerca di funghi in compagnia del figlio, che l'ha persa di vista per qualche istante e da quel momento non si sa più che fine abbia fatto. L'uomo ha subito lanciato l'allarme e immediatamente sono partite le ricerche, poi interrotte per la notte. Questa mattina i Vigili del fuoco sono tornati sul posto per ricominciare a cercarla.

Già dalle prime ore dell'alba di oggi gli specialisti della Topografia Applicata al Soccorso, quelli del nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto quelli del reparto Speleo Alpino Fluviale si sono ritrovati nei boschi attorno a Maccagno per riprendere le ricerche della donna di 86 anni che da ieri si è smarrita. Vista l'età delle persona, si ritiene che difficilmente possa essersi allontanata troppo. In più l'anziana era in compagnia del figlio, che si è distratto soltanto per pochi istanti.

Eppure, nonostante l'allarme sia stato dato quasi subito, ieri le ricerche hanno dato esito negativo almeno fino alle 20,30, quando poi è calato il buio e i soccorritori sono stati costretti a interrompere le operazioni. L'ipotesi, infatti, è che la donna possa essere precipitata in qualche burrone o scarpata. Per questo oggi è stato richiesto anche l'ausilio dei cani molecolari, che dovrebbero riuscire a fiutarne l'odore.

Intanto i Vigili del fuoco hanno anche fatto alzare l'elicottero per perlustrare l'intera zona dall'alto. La speranza di soccorritori e familiari è di trovarla ancora in vita e più passa il tempo e più si riducono le possibilità che ciò accada.