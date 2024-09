video suggerito

Ritrovato vivo l'87enne scomparso a Campitello: caduto in un fosso, si era riparato dal freddo con le foglie Marco Rossi, ex sarto di 87 anni, è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche all'interno di un fossato nelle campagne di Marcaria (Mantova), dove era caduto durante una passeggiata. È riuscito a ripararsi dal freddo notturno coprendosi con foglie secche e rovi.

Aveva fatto perdere le sue tracce da due giorni Marco Rossi, ex sarto di 87 anni che nella mattinata di lunedì 16 settembre era uscito dalla sua casa di Campitello (Mantova) per non fare più ritorno. Non vedendolo rientrare, il figlio aveva dato l'allarme ed erano subito scattate le ricerche.

È stato ritrovato oggi, mercoledì 18 settembre, rannicchiato all'interno di un fosso delle campagne intorno a Marcaria: è vivo, e le sue condizioni di salute sono buone. Ad accorgersi di lui sono state le squadre i vigili del fuoco e della protezione civile che, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno battuto la zona per ora e individuato, intorno alle 11.30, un sacchetto di plastica spuntare dall'erba.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'anziano, mentre stava passeggiando per una strada di campagna nei pressi della sua abitazione, sarebbe inciampato e precipitato così in un fossato dalla fitta vegetazione. Dolorante per la caduta e fortemente disorientato, non sarebbe più riuscito a risalire dal buco e lì dentro avrebbe trascorso più di due giorni all'addiaccio, riparandosi dal freddo con l'aiuto di foglie secche e rovi. Gli stessi che li avrebbero salvato la vita, proteggendolo come una coperta dalle basse temperature del periodo.

Una storia che ricorda quella di Giuseppina Bardelli, la donna di 89 anni che è riuscita a sopravvivere per 4 notti nei boschi del Passo della Forcora (Varese) bevendo acqua piovana e riparandosi sotto gli alberi: si era persa nel pomeriggio dello scorso 21 agosto mentre cercava funghi in compagnia del figlio, ed è stata rintracciata solo nella serata del 25 agosto.