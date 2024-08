video suggerito

Esce per un giro in montagna e non rientra più a casa: ricerche in corso I soccorsi stanno cercando un uomo di 82 anni, che è uscito da un b&b in Val Brembana per una passeggiata in montagna e non è più rientrato.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di venerdì 2 agosto, a Oltre il Colle e in alta Val Brembana – entrambi in provincia di Bergamo – le forze dell'ordine stanno cercando un uomo di 82 anni. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, sarebbe uscito da casa per una gita in montagna ma non sarebbe più rientrato. Da venerdì sera, quindi, sono attive le ricerche.

L'anziano ha origine vietnamite. E proprio venerdì mattina è uscito da un bed and breakfast che si trova nell'alta Val Brembana per intraprendere il sentiero della Valparina. Verso sera, un vicino di casa ha chiamato le forze dell'ordine: era preoccupato perché non ha visto rientrare l'uomo, di cui al momento non sono state diffuse le generalità. Le squadre del soccorso alpino – circa cinquanta tecnici – la VI Delegazione Orobica (altri cinquanta tecnici), il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco stanno perlustrando le aree.

Le forze dell'ordine stanno utilizzando i droni e gli elicotteri per individuarlo. Inoltre alcuni stanno utilizzando il dispositivo IMSI Catcher. Presenti anche le unità cinofile molecolari del Cnsas. Purtroppo le operazioni sono rese complesse dal fatto che la zona è molto impervia e vi è una fitta vegetazione. Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un malore o sia rimasto vittima di un incidente. Le prossime ore saranno essenziali per individuarlo.