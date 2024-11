video suggerito

Va in carcere lo stalker della sindaca di Lonate Pozzolo: arrestato mentre la perseguitava al ristorante Arrestato un uomo di 59 anni che da mesi perseguitava con telefonate, messaggi e pedinamenti la prima cittadina di Lonate Pozzolo (Varese) Elena Carraro. È stato portato in carcere con le accuse di stalking e resistenza a pubblico ufficiale.

È finalmente finito l'incubo per la prima cittadina di Lonate Pozzolo, comune di poco più di 11mila abitanti in provincia di Varese. Si trova ora in carcere lo stalker che da mesi perseguitava la sindaca Elena Carraro con telefonate, messaggi, frequenti imboscate sotto il Municipio di Lonate Pozzolo e nei luoghi frequentati dalla donna.

L'arresto è avvenuto ieri sera, lunedì 4 novembre, quando il persecutore ora dietro le sbarre si è presentato proprio nel ristorante in cui la sindaca stava cenando in compagnia, assediandola con insulti e minacce fino all'arrivo delle forze dell'ordine che l'hanno trasferito nel carcere di Busto Arsizio con le accuse di stalking e persino resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, ha anche colpito gli uomini dell'Arma intervenuti con calci, pugni e spintoni.

Lo stalker, 59 anni, risiede nella stessa cittadina della sindaca eletta un anno fa con il centrodestra, e in passato era già stato denunciato. Da tempo infatti tormentava la donna, che in città riveste anche un ruolo di amministratore di sostegno per persone in difficoltà: tra gli assistiti, si trova anche un parente dell'uomo ora arrestato.