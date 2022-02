Va in arresto cardiaco mentre è al supermercato: la cassiera corre e gli salva la vita Un uomo di 65 anni è stato salvato da una cassiera che ha praticato il massaggio cardiaco: l’uomo infatti è caduto privo si senti nel parcheggio di un supermercato.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Aveva appena finito di fare la spesa quando improvvisamente si è sentito male cadendo a terra privo di sensi mentre si stava avvicinando alla macchina nel parcheggio. Senza pensarci in suo aiuto è corsa una cassiera che ha salvato la vita all'uomo. È successo nella mattinata di oggi primo febbraio al supermercato Carrefour di viale Milano e Gallarate. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo, di 65 anni, è andata in arresto cardiaco nel parcheggio del negozio. La cassiera, così come parte del personale del supermercato, hanno attivato immediatamente una corretta manovra di rianimazione che ha salvato la vita al 65enne.

La cassiera è volontaria di un'associazione di soccorso

Subito sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa Italiana del Comitato di Gallarate, così come un'automedica dell'ospedale di Gallarate. Come riporta Varese New, all'arrivo dei sanitari il paziente era in fibrillazione ventricolare: grazie anche all'intervento dei medici l'uomo ha ripreso le funzioni vitali. Il 65enne ha ripreso conoscenza tanto da tornare a parlare ma senza ricordarsi quanto accaduto: è stato subito ricoverato per tutti gli accertamenti. A salvargli la vita è stata propria la cassiera, già volontaria di un'associazione di soccorso, che è intervenuta in pochissimi secondi cercando di tenere il cuore in funzione. Ma la cassiera non è l'unica eroe di questi giorni a Gallarate: a salvare la vita a un suo cliente è stato un meccanico. L'uomo era in attesa del tagliando quando si è sentito male: il meccanico così, in comunicazione con il 118 al telefono, non ci ha pensato due volte e ha applicato le piastre di un defibrillatore automatico sull'uomo. Ha seguito passaggio per passaggio quello che gli comunicavano via telefono i medici. Così ha salvato la vita al suo cliente.