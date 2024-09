video suggerito

Va a fuoco il rimorchio di un tir sull’autostrada A4 Torino-Venezia: disagi al traffico Incendio sul tratto dell’autostrada A4 Torino-Venezia in direzione Venezia: le fiamme sono esplose nel tratto di strada che si trova nel territorio di Novate Milanese, comune alle porte di Milano. A bruciare è il rimorchio di un tir che trasportava rifiuti di materiale elettrico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, è divampato un incendio sul tratto dell'autostrada A4 Torino-Venezia in direzione Venezia. Le fiamme sono esplose nel tratto di strada che si trova nel territorio di Novate Milanese, comune alle porte di Milano. A bruciare è il rimorchio di un tir che trasportava rifiuti di materiale elettrico, in particolare modo batterie esauste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, le fiamme non hanno coinvolto la motrice dell'autoarticolato. Questo significa che l'autista, per fortuna, non ha riportato ferite. Sono stati subito chiamati i vigili del fuoco. Il comando provinciale del capoluogo meneghino ha inviato quattro squadre sul posto. I pompieri hanno immediatamente circoscritto l'area e domato il rogo. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di soccorso è stato necessario incanalare il traffico in una unica corsia inibendo quindi la carreggiata in cui si trovava il mezzo pesante.

I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato l'incendio. Presenti anche i tecnici dell'Arpa che, a scopo preventivo, hanno effettuato ulteriori rilievi.