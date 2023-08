Urta un’auto con la sua moto e finisce sotto un pullman, morto il manager Gian Franco Baldinotti Gian Franco Baldinotti è deceduto nel pomeriggio di lunedì 7 agosto. Il manager milanese stava guidando la sua Harley Davidson lungo la A12 quando ha urtato un’auto. Cadendo, il 64enne è finito sotto un pullman ed è morto poco dopo.

A cura di Enrico Spaccini

Gian Franco Baldinotti (foto da Facebook)

Il presidente di Vittoria Hub, nonché direttore marketing, comunicazione e customer care di Vittoria Assicurazioni, Gian Franco Baldinotti è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 agosto. Il 64enne stava percorrendo la A12 quando, fra i caselli di Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, ha urtato un'auto con la sua moto finendo sotto un pullman. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del manager milanese.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi sul posto, Baldinotti si trovava in sella alla sua Harley Davidson e stava guidando in direzione Livorno. Erano circa le 15 e il traffico in quel tratto autostradale era già condizionato da un altro incidente avvenuto prima del casello di Recco, pochi chilometri più avanti.

Baldinotti stava procedendo lungo la linea di mezzeria, a velocità non elevata, quando con la sua moto ha urtato un'auto che stava viaggiando sulla corsia di sorpasso. Perdendo il controllo della moto, il manager è caduto finendo sotto un pullman e morendo sul colpo.

Leggi anche Perde il controllo della sua moto e finisce in un fosso: uomo muore sul colpo

Chi era Gian Franco Baldinotti

Baldinotti viveva a Segrate, nel Milanese. Si era laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Genova e negli anni ha lavorato in diverse compagnie. Ad esempio, è stato direttore marketing in Seat S.p.a., ma anche responsabile service e content marketing in Virgilio.

Dal 2018 Baldinotti ricopriva il ruolo di direttore marketing, comunicazione e customer care di Vittoria Assicurazioni ed era anche presidente di Vittoria Hub.