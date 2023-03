Urta i cavi dell’alta tensione e viene folgorato: grave un operaio Un operaio avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione mentre si trovava sospeso su una piattaforma, in provincia di Bergamo: l’uomo è rimasto folgorato ed è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un grave incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 20 marzo, a Pedrengo, comune che si trova in provincia di Bergamo, un uomo ha sfiorato i cavi dell'alta tensione ed è stato folgorato. È stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute di Bergamo stanno ricostruendo la dinamica.

Sembrerebbe che l'uomo sia dipendente di una ditta di rimozione di strutture ed elementi in amianto. Oggi sarebbe stato portato in alto sopra una piattaforma mobile che sarebbe stata collegata al braccio telescopico di una gru: era a un'altezza di circa venti metri. Mentre stava lavorando allo smaltimento dell'amianto sul tetto di un capannone industriale, che era in via di demolizione, è finito contro i cavi dell'alta tensione a 220 Kvolt.

L'uomo è rimasto folgorato

O meglio: la piattaforma è finita contro i cavi. Questo avrebbe dato vita a un arco elettrico che ha folgorato l'operaio. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Areu ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Con l'oro anche i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine che hanno consentito di recuperare il dipendente.

Leggi anche Studenti e docenti di una scuola superiore intossicati: in ventuno finiscono in ospedale

Quest'ultimo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 che lo hanno portato in elisoccorso a Pisa: ha riportato ustioni al volto, al tronco e alle braccia. È grave, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri di Treviglio e i tecnici di Ats stanno invece cercando di ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto stanno provando a capire se siano state rispettate le norme di sicurezza.