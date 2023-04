Mongolfiera precipita dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione e prende fuoco, un ferito Una mongolfiera è precipitata nel Comasco dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione. A bordo c’erano tre persone, una delle quali è rimasta ferita in modo serio.

A cura di Enrico Spaccini

Il pallone della mongolfiera precipitata

Una mongolfiera è precipitata sopra i cavi dell'alta tensione a Cassina Rizzardi, nel Comasco, nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 5 aprile. A bordo c'erano tre persone. Dopo essersi staccato dal pallone, il cestello è finito sopra la cancellata di una casa in via Giovanni XXIII. Nell'incidente, la bombola al butano che dà gas al pallone e gli fa prendere quota, si è aperta incendiando il cestello della mongolfiera. Stando alle prime informazioni, i tre passeggeri sono riusciti in qualche modo a mettersi in salvo, anche se uno di loro è rimasto ferito in modo serio. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro cosa sia successo con precisione. Si sa solo che poco dopo le 19 di oggi la mongolfiera ha urtato alcuni cavi elettrici forse nel tentativo di atterrare. L'impatto avrebbe provocato un corto circuito e il blocco della corrente nella zona della caduta.

L’intervento dei vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto a Cassina Rizzardi, più precisamente nella zona Ronco Vecchio. A bordo c'erano, oltre al pilota, due turisti messicani. Dopo aver impattato con il cestello sulla cancellata dell'abitazione di via Giovanni XXIII, i tre sono riusciti ad allontanarsi prima che l'incendio si propagasse. Uno di loro ha subito ferite che sono state giudicate serie dai soccorsi, ma non tali da metterli in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto spegnere le fiamme che stavano bruciando sia il pallone che il cestello della mongolfiera. I sanitari, invece, hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte dall'incidente. Era stato fatto decollare anche l'elisoccorso da Milano, nel timore di conseguenze più gravi.