Il video della mongolfiera che ha preso fuoco dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione A bordo della mongolfiera c’erano tre persone, una delle quali è rimasta folgorata in modo non grave. Dopo aver impattato con i cavi dell’alta tensione, era andata via la corrente a tutto il paese.

A cura di Enrico Spaccini

La mongolfiera che ieri sera, mercoledì 5 aprile, è precipitata in via Giovanni XXIII a Cassina Rizzardi è stata filmata da diversi residenti della frazione Ronco Vecchio. L'attenzione di alcuni di loro è stata catturata per via della bassa quota a cui si trovava il pallone, molto vicina alle abitazioni della zona. Altri, la maggior parte, dall'esplosione di una delle bombole avvenuta dopo aver urtato i cavi dell'alta tensione. A bordo c'erano tre persone, due giovani turisti messicani e il pilota. Sono stati tutti trasportati all'ospedale Sant'Anna di Como per accertamenti. L'unico in codice giallo (gli altri in verde) era proprio il conducente che sembra sia stato folgorato al momento dell'impatto con i cavi elettrici, comunque non in modo grave.

L'incidente

L'allarme è scattato intorno alle 19:15. Il pallone stava perdendo rapidamente quota, fino a quando ha toccato i cavi che l'hanno fatto precipitare. Nella caduta, il cestello ha iniziato a prendere fuoco.

I tre a bordo, il pilota e una ragazza e un ragazzo di 25 e 23 anni, sono riusciti ad allontanarsi prima che la mongolfiera venisse avvolta dalle fiamme che si erano propagate anche sul pallone.

Il pallone della mongolfiera

L'intervento dei soccorsi

A far partire l'incendio, sarebbe stato lo scoppio della bombola al butano che dà gas al mezzo. Le altre presenti nella mongolfiera, invece, hanno sfiatato grazie al sistema di sicurezza di cui sono dotate evitando, così, un'esplosione maggiore. "Per qualche secondo è andata via la corrente in tutto il paese", ha raccontato il sindaco di Cassina Rizzardi Piergiorgio Bonino.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere l'incendio, oltre a due ambulanze e due automediche che hanno soccorso i tre feriti. Si era alzato anche l'elisoccorso da Milano, ma, considerato il fatto che nessuno ha riportato conseguenze gravi, è stato fatto rientrare alla base. Saranno i carabinieri della compagnia di Cantù a fare chiarezza sulla natura dell'incidente.