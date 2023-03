Ultraleggero precipita in un prato dopo aver urtato un cavo dell’alta tensione A Cantello (Varese) in zona via delle Sorgenti verso le 11.30 un ultraleggero è precipitato dopo aver urtato con l’ala un cavo della linea dell’alta tensione.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella mattinata di oggi martedì 28 marzo a Cantello, in provincia di Varese. In zona via delle Sorgenti verso le 11.30 un ultraleggero è precipitato dopo aver urtato con l'ala un cavo della linea dell'alta tensione: il piccolo aereo ha così perso quota andando a precipitare in un prato. Subito sono arrivati in socorso i vigili del fuoco che hanno aiutato il pilota a bordo: si tratta di un uomo di 79 anni che non risulta essere in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto e come riporta Il Saronno, il velivolo era in volo quando il pilota non ha fatto in tempo a evitare la linea aerea dell'alta tensione. Il 79enne è riuscito ad atterrare in un prato. Subito sono corsi in suo soccorso i medici e i paramedici del 118 che hanno poi trasportato il pilota all'ospedale di Circolo di Varese: ha riportato lesioni e varie contusioni, ma le sue ferite non sono gravi. Ora i tecnici procederanno a capire nel dettaglio quali sono le parti del velivolo che si sono danneggiate.

Un ultraleggero finisce contro la recinzione

Lo scorso dicembre un altro ultraleggero è andato a scontrarsi contro la recinzione durante le manovre all'interno del campo volo di Carzago della Riviera, una frazione di Calvagese, in provincia di Brescia. L'ultraleggero ha abbattuto la rete ed è finito sulla carreggiata della strada provinciale: a bordo un pilota di 64 anni che fortunatamente non ha riportato traumi. Per il 64enne non è stato necessario il ricovero, visto che non aveva riportato particolari ferite. L'incidente è stato probabilmente causato da un errore di valutazione nel corso di una manovra d'atterraggio.