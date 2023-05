Uomo trovato morto su un camion a lato della strada: si indaga sulla causa del decesso Il cadavere di un uomo trovato su un camion a lato della strada a Rescaldina, nel Milanese: si tratterebbe dell’autista. Sono in corso alcuni accertamenti.

A cura di Giorgia Venturini

Triste ritrovamento oggi mercoledì 17 maggio a Rescaldina, nel Milanese. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto attorno alle 9 su un camion a lato della strada. Stando alle prime informazioni, il camion era in sosta: forse l'autista si era fermato per riposarsi. Quello che è successo è ancora tutto da chiarire.

A dare l'allarme sono stati alcuni parenti o colleghi che hanno trovato a chiamarlo senza però ricevere mai risposta. Così si sono preoccupati e hanno lanciato l'allarme. Sul posto – una volta individuato il mezzo – sono arrivati i medici del 118: i sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Intanto sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i carabinieri: i militari ora indagheranno per capire cosa sia accaduto. L'ipotesi più probabile è che sia morto a causa di un malore, ma l'autopsia potrebbe svelare tutti i particolari.