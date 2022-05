Uomo trovato insanguinante sui binari a Milano: è gravissimo Un uomo di 30 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Milano dopo essere stato trovato in un lago di sangue sui binari della stazione di Porta Garibaldi a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata in centro a Milano oggi sabato 21 maggio. Un uomo è stato trovato insanguinante sui binari della stazione di Porta Garibaldi a Milano: la vittima, circa un 30enne, aveva diverse ferite sul corpo e così è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda. All'arrivo in ospedale il 30enne era già in coma. Ora le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno cercando di identificarlo, non aveva alcuni documenti con sé. Gli agenti della Polfer dovranno capire anche cosa sia accaduto.

La corsa in ospedale in gravissime condizioni

Dalle primissime informazioni, l'uomo è stato trovato intorno alle 8.30 sul binario 20 della stazione. A dare l'allarme altri viaggiatori: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato subito intubato e accompagnato privo di sensi al Niguarda: qui è stato ricoverato e ora lotta tra la vita e la morte. Tra le ipotesi più probabili è che le ferite siano state dovute all'impatto con il treno o sono le conseguenze di un'aggressione. Tutto potrà essere più chiaro dopo le indagini della polizia.

Uomo morto travolto da un treno a Monza

Lo scorso 16 maggio a Monza nelle stazione di via Arosio un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. L'allarme è stato lanciato verso le 23 e pochi minuti dopo sul posto si sono precipitati i soccorritori inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Inutili qualsiasi tentativi di soccorrerlo e salvargli la vita. Gli agenti di polizia si sono subito messi a risalire all'identità dell'uomo: si sa solo che ha 50, ma le generalità non sono state rese note. Non resta ora che cercare di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto. Fondamentali potranno essere le telecamere di video sorveglianza della zona.