Tragedia in stazione a Monza, uomo muore travolto da un treno Un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Monza. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Dramma nella serata di ieri sera lunedì 16 maggio a Monza. Nella stazione di via Arosio un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno: cosa sia accaduto è ancora tutto al vaglio della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco della città. Dalle prime informazioni risulta purtroppo che l'uomo sia morto sul colpo. L'allarme è stato lanciato verso le 23 e pochi minuti dopo sul posto si sono precipitati i soccorritori inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Inutili qualsiasi tentativi di soccorrerlo e salvargli la vita. Gli agenti di polizia si sono subito messi a risalire all'identità dell'uomo: si sa solo che ha 50, ma le generalità non sono state rese noto. Non resta ora che cercare di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto. Fondamentali potranno essere le telecamere di video sorveglianza della zona.

Ragazzo di 18 anni travolto e ucciso da un treno a Cassano d'Adda

Tragedia alla stazione di Monza arriva qualche giorno dopo quella di Cassano d'Adda: qui un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un treno mentre stava camminando lungo la massicciata dalla ferrovia. Con lui c'erano altri due ragazzi, di cui uno era il fratello: loro sarebbero rimasti feriti, si trovano sotto shock. Dalle prime informazioni i tre stavano avrebbero scavalcato il recinto di cemento, in un'area più isolata mei pressi della stazione, evitando quindi di utilizzare il sottopassaggio. Nessuno dei tre si sarebbe accorto del treno in transito. Anche il macchinista non avrebbe notato il gruppo di amici. Il ragazzo è stato ucciso sul colpo, mentre uno degli altri due ragazzi che erano con lui è stato ferito di striscio.